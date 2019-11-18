شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تصاعد وتيرة العنف فى تشيلى والشرطة تستخدم المياه لتفريق المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أعمال العنف فى تشيلى، والتى تعد مسرحًا لأعمال الشغب العنيفة لمدة 4 أسابيع، ولكن بعد توصل الحكومة التشيلية والمعارضة إلى اتفاق بشأن تعديل الدستور أدى إلى تهدئة المتظاهرين .

وتستخدم قوات الأمن التشيلية خراطيم المياه ضد المتظاهرين فى سانتياجو، ويجرى التحقيق فى سبب وفاة المتظاهرين، والذى كان أخرهم يوم الجمعة الماضية، وإلى تعرض أحد المتظاهرين لتوقف فى القلب نتيجة تنفس الغاز المسيل للدموع.

وقدم المعهد الوطنى لحقوق الإنسان فى تشيلى INDH تقريرا إحصائيا عن الاحتجاجات الضخمة ضد حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا، مشيرا إلى أنها أدت إلى 24 قتيلا و6362 معتقلا و2381 مصابا.

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واعتقلت الشرطة 6362 من المتظاهرين بينهم 759 قاصرا، ومن بين الجرجى 866 أصيبوا بعيارات نارية تابعة للشرطة و407 مصابين بأسلحة نارية مجهولة، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هناك 346 دعوى قانونية بما فى ذلك خمس شكاوى من جرائم القتل و346 حالة تعذيب و58 حالة عنف جنسى.

وأعلن البنك المركزى التشيلى ضخ 4 مليار دولار لوقف هبوط البيزو الذى وصل إلى أدنى قيمة له فى الأسواق منذ الأزمة المالية 2002، حيث انحفض سعر البيزو التشيلى بنسبة 1.5% الأربعاء، ليصبح 761 بيزو لكل دولار، وهو بذلك يصل لأدنى مستوى له ، بسبب الاضطرابات الاجتماعية التى أثرت على البلاد والمستمرة منذ شهر تقريبا، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.