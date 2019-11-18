الجابون تُسقط أنجولا وتنفرد بالصدارة

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صحيفة الخليج الالكترونية
انفرد منتخب الجابون بصدارة المجموعة الرابعة، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، بعد فوزه على أرضه، اليوم الأحد، أمام أنجولا (2/1) لحساب الجولة الثانية.
وسجل هدفي المنتخب الجابوني، آرون بوبيندزا ودينس بوانجا، في الدقيقتين 27 والأخيرة من الشوط الأول، على الترتيب.
وأحرز هدف أنجولا الوحيد، يانو، في الدقيقة 85.
وبذلك، رفع منتخب الجابون رصيده إلى أربع نقاط، في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة جامبيا والكونغو الديمقراطية، غدا الاثنين.
وظل منتخب أنجولا بلا رصيد، في قاع الترتيب.
وكان منتخب الجابون قد تعادل مع الكونغو الديمقراطية سلبيا، في الجولة الأولى، بينما خسر المنتخب الأنجولي أمام جامبيا (1/3).
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