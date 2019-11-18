لوكسمبرج ضحية الانتصارات المئوية للبرتغال

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل منتخب البرتغال رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بعد الفوز على لوكسمبرج بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، في الجولة الختامية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

وذكرت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن المنتخب البرتغالي بفوزه على لوكسمبرج، وصل برازيل أوروبا إلى الانتصار رقم 300 في تاريخ البرتغال.

وأضافت أن لوكسمبرج كان ضحية الانتصارات المئوية للبرتغال، حيث كان هو المنتخب الذي حقق على حسابه المنتخب البرتغالي الفوز رقم 100، 200 و300.

وكشفت الصحيفة عن أن الفوز رقم 100 للبرتغال جاء في 5 فبراير 1986 في لقاء ودي انتهى بنتيجة (2-0)، فيما كان الفوز رقم 200 في 3 يونيو 2006 في التحضيرات لكأس العالم بنتيجة (3-0)، وأخيرًا الفوز بهدفين نظيفين اليوم الأحد.