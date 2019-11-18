إنجلترا تختم التصفيات الأوروبية باكتساح كوسوفو

صحيفة الخليج الالكترونية

ختم المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بفوز خارج الديار، على مضيفه كوسوفا 4-0 مساء الأحد، ضمن المجموعة الأولى.

وأحرز أهداف إنجلترا كل من هاري وينكس (32) وهاري كين (79) وماركوس راشفورد (83) ومايسون مونت (90+1).

وارتفع رصيد المنتخب الإنجليزي بها الفوز إلى 21 نقطة، مقابل 15 للمنتخب التشيكي الذي خسر أمام مضيفه البلغاري 0-1، أما كوسوفو فاستقر رصيدها في المركز الثالث عند 11 نقطة.