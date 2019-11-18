فرنسا تختتم رحلة التصفيات بالفوز على ألبانيا

صحيفة الخليج الالكترونية

أنهى منتخب فرنسا مشواره في تصفيات (يورو 2020)، اليوم الأحد، بفوز مستحق خارج ملعبه أمام ألبانيا، بهدفين دون رد.

ويدين أبطال العالم بهذا الفوز لأنطوان جريزمان، نجم برشلونة، الذي صنع الهدف الأول لكورينتين توليسو بالدقيقة 8، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني، في الدقيقة 31.

وبهذا الفوز، رفع الديوك رصيدهم إلى 25 نقطة، في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند 13 نقطة، في المركز الرابع.