حمدالله ينعش تدريبات النصر

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت تدريبات نادي النصر الجماعية، أمس الأحد، مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد انتهاء الإجازة التي منحها له المدير الفني للفريق روي فيتوريا.

وكانت إدارة النادي قد منحت حمد الله، إجازة إضافية ليوم واحد، بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، بعد تعرض والدته لوعكة صحية، عقب إجازته التي كانت برفقة عائلته في أمريكا منذ السبت الماضي.

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وكان الفريق الأول قد واصل تدريباته على ملعب أكاديمية النصر الرياضية بالفئات السنية، والتي انطلقت في الصالة الرياضية المغلقة، ركز خلالها المدرب فيتوريا على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وقسم البرتغالي اللاعبين لأربع مجموعات أجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات البينية، طبق خلالها تدريبات تكتيكية متنوعة تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية/ مختتماً التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

من جانب آخر، واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التدريبي؛ بينما منح فيتوريا اللاعبين راحة يوم غد الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء.