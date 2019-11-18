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صحيفة الخليج الالكترونية
واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس الأحد تحضيراته بحصة تدريبية استعداداً لمباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب باراجواي.
حيث أجرى منتخبنا الوطني حصته التدريبية على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، ولم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري تدريباته لشعوره بآلام في عضلة الفخذ الخلفية، وسيواصل منتخبنا الوطني غدا الاثنين تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساءً.
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كانت هذه تفاصيل خبر آلام في عضلة الفخذ الخلفية تمنع الخيبري من إكمال التدريبات مع الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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