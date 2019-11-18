اخبار الخليج

ضبط 3 أشخاص حاولوا التسلل للمملكة داخل هياكل سيارات

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

نجح رجال هيئة الجمارك ، في ضبط ثلاثة متسللين من جنسيات مختلفة حاولوا عبور منفذي البطحاء والخفجي، مختبئين داخل سيارات، وذلك خلال أقل من أسبوع واحد فقط.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت «جمارك السعودية» صورًا تكشف كيف اختبأ المتسللون الثلاثة داخل هياكل السيارات، بعيدًا عن العيون.

Advertisements

ولكن نجح رجال المنفذين في رصدهم، وتبين بعد التحري عن المتسللين وجود قيود أمنية عليهم.

وناشدت «جمارك السعودية» المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات على الرقم 1910؛ وذلك لحماية الوطن من هذه الأعمال المخالفة.

وفي وقت سابق ، أعلنت الحملات الميدانية المشتركة لضبط المخالفين عن ضبط 74 ألف شخص حاولوا التسلل عبر الحدود لداخل المملكة و2915 آخرين؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود لخارج المملكة.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 أشخاص حاولوا التسلل للمملكة داخل هياكل سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا