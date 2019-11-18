ضبط 3 أشخاص حاولوا التسلل للمملكة داخل هياكل سيارات

صحيفة الخليج الالكترونية

نجح رجال هيئة الجمارك السعودية، في ضبط ثلاثة متسللين من جنسيات مختلفة حاولوا عبور منفذي البطحاء والخفجي، مختبئين داخل سيارات، وذلك خلال أقل من أسبوع واحد فقط.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت «جمارك السعودية» صورًا تكشف كيف اختبأ المتسللون الثلاثة داخل هياكل السيارات، بعيدًا عن العيون.

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ولكن نجح رجال المنفذين في رصدهم، وتبين بعد التحري عن المتسللين وجود قيود أمنية عليهم.

وناشدت «جمارك السعودية» المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات على الرقم 1910؛ وذلك لحماية الوطن من هذه الأعمال المخالفة.

وفي وقت سابق ، أعلنت الحملات الميدانية المشتركة لضبط المخالفين عن ضبط 74 ألف شخص حاولوا التسلل عبر الحدود لداخل المملكة و2915 آخرين؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود لخارج المملكة.