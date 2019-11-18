“الزكاة والدخل” تنفي فرض زكاة على “حسابات الأفراد”

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأخبار المتداولة عن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية
وأكدت “الزكاة” أن لائحة الزكاة المعدلة والمزمع تطبيقها في بداية يناير 2020، سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية، وليس على الأفراد. كما تطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.
ودعت الجميع إلى الحصول على أي معلومة تخص الزكاة أو الضرائب من خلال قنواتها الرسمية في حسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) ومركز الاتصال (19993).
يذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 وبتاريخ 7-7- 1440هـ، تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.
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