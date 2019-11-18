سلطنة_عمان تستضيف المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة

صحيفة الخليج الإلكترونية

تستضيف السلطنة ممثلة في معهد الادارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والاستدامة المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة “الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي” والذي سيعقد في فندق جراند ميلينيوم مسقط، خلال الفترة من ١٦-١٨ ديسمبر القادم، بمشاركة دولية وعربية واسعة.

وقال السيد زكي ن هلال بن سعود البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة: يهدف المؤتمر إلى تقديم تحليل شامل لوضع الحوكمة المؤسسية /حوكمة الإدارة العامة/ في المنطقة العربية، لذا يركز على نقاط التطوير المطلوبة والمرتبطة بالمتطلبات المؤسسية والتنظيمية والبشرية من حيث السياسة العامة والإدارة التي تستوجب تعزيز قدرات الحكومات على تأدية دورها في النهوض بخطط التنمية المستدامة.

وأضاف من هذا المنطلق، يطمح المؤتمر إلى الوصول إلى بيان ختامي تحليلي شامل وعملي، يثري توجهات وقرارات صناع القرار والقائمين على الإدارة العامة والحوكمة ويعزز آلية فعالة لممارسات الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويرسم خارطة طريق نحو أنماط معاصرة الممارسات الإدارة العامة الجديدة وسبل حقن تطبيقات الحوكمة في تلك الممارسات، موضحا أن التقرير يستند على نتائجه إلى أوراق العمل المقدمة من الباحثين المشاركين والحوارات التي ستتم خلال

الجلسات.

واشار في لقاءه بالصحفيين ان المؤتمر يتناول ثلاثة محاور رئيسية حيث يتطرق المحور الأول /مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة/ ويتناول الحوكمة في الإدارة المالية والحوكمة في التعليم والتدريب والحوكمة والمواصفات القياسية الدولية والحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي والحوكمة وأخلاقيات الوظيفة العامة

فيما يتناول المحور الثاني/ تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية/ ويتضمن التحديات التشريعية والقانونية والتحديات الاستراتيجية والقيادية والتحديات التنظيمية والهيكلية والتحديات الإدارية والتحديات البشرية .

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ويتناول المحور الثالث/الحوكمة المؤسسية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة/ ويتضمن دور الحوكمة في الرؤى المستقبلية للدول وسياسات وممارسات الحوكمة في الإدارة العامة وتجارب وممارسات عربية ودولية رائدة في مجال الحوكمة والأدلة الوطنية لحوكمة الإدارة العامة (أهميتها، متطلباتها، ومنهجية إعدادها

وأشار الى أن المؤتمر سيشارك فيه صناع السياسات والخبراء في الحكومات والرؤساء التنفيذيون بالشركات و المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية، والمديرون العامون والمسؤولون بالمنظمات الحكومية، و المديرون العاملون في وزارات التنمية الإدارية والتخطيط والتطوير الاداري، و منتسبو مدارس ومعاهد الإدارة، وكذلك المختصون والمعنيون في مجال التنمية المستدامة بالجهات الحكومية، وأعضاء المجالس النيابية والتشريعية، و ‌ الاستشاريون والخبراء وأساتذة الجامعات والباحثون المهتمون في مجال الإدارة والتنمية والتخطيط والاستراتيجية والتطوير الإداري والمؤسسي والحوكمة، بالإضافة الى منتسبي وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية، وقيادات شركات القطاعين العام والخاص من رجال الاعمال، و ‌الإعلام الاقتصادي المتخصص والصحافة، ومراكز البحوث التنموية والاقتصادية والدراسات الاستراتيجية.

كما يشارك عدد من المسؤولين في تقديم الأوراق الرئيسية ومنهم معالي الدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان 2040 ، والسيد حامد بن سلطان البوسعيدي وسعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية برؤية عمان 2040، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان 2040 والمهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء والدكتور محمد بن أحمد جناشال الشحري الرئيس التنفيذي لمكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والإستدامة والشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات عمانتل ، والشيخ عبد الله بن سالم الحارث يرئيس الوحدة المالية بصندوق الاحتياطي العام للدولة، الى جانب مشاركة عدد من المختصيين والمحاضريين في هذا الجانب .

وأكد السيد حامد بن سلطان البوسعيد الرئيس التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة على أهمية المؤتمر وتوقيته الذي جاء على أعتاب تطبيق رؤية عمان 2040 وقال: المؤتمر مهم وجاء في الوقت المناسب، وقال إن نتائج المؤتملار ستعمل على توجيه صناع القرار والقائمين على الإدارة العامة والحوكمة لتعزيز آليات لممارسات الحوكمة في المؤسسات الحكومية كما سيسهم في رسم خارطة طريق نحو أنماط معاصرة للممارسات الإدارة العامة وتطبيقات الحوكمة في تلك الممارسات.

وأوضح بان مركز عمان للحوكمة والاستدامة جهة حكومية مستقله إداريًا و ماليًا ومتخصصه في مجال الحوكمة والإستدامة وسعى منذ أنشأه بالمرسوم السلطاني في عام ٢٠١٥ لتوعية المجتمع نشر ثقافة الحوكمة بشكل واسع في الشركات كافة وفي الجهات والمؤسسات الحكومية.