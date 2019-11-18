البلوي يثير حنين جماهير #الاتحاد

صحيفة الخليج الإلكترونية

سلمان العوفي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بصوره حديثه منتشره لمنصور البلوي وعبرة جماهير نادي الاتحاد عن اشتاقيها لمنصور البلوي الذي حقق 240 بطولة للنادي خلال اربع سنوات من 2004 حتى 2007 وحقق منصور البلوي عدة بطوله للاتحاد في جميع الألعاب ابرزها ثلاث بطولات اسيويه بطولتين في كورة القدم وبطوله في السله وحقق بطوله عربيه واخرى خليجيه ومحليه منها بطولة ابطال العرب وكاس الخليج وبطولة الدوري وكاس الملك وتأهل لبطولة اندية العالم ،والذي قدم اداء مبهراً في البطوله ابهرت السيد بلاتر صاحب أعلى سلطه رياضيه ف العالم وقال لم اشاهد نادي أسوي كلاتحاد منذ نص قرن .

Advertisements

وجلب منصور البلوي عدت صفقات محليه واحنبيه دخلت على قلوب جماهير نادي الاتحاد منها تشيكو وكالون وحسن كيتا وماغو الفس والبنرس تاقو وافاقنر واحمد الدوخي وخالد مسعد وخالد قهوجي وعدة صفقات محليه واخرى اجنبيه ، وطالب جماهير نادي الاتحاد عودة منصور البلوي الى نادي الاتحاد من اجل عودته الى مكانه الطبيعي من اجل المنافسه على البطولات وتشريف الوطن الغالي .

واكد مصدر خاص ان عودة منصور البلوي اصبحت قريبه اكثر من اي وقت مضى ويجهز “منصور البلوي ” مداخلة مع الزميل وليد الفراج تحديدا للعودة للمجال الرياضي وتحديدا عبر بوابة نادي الاتحاد السعودي وربما أيضا يعلن عن اخبار ساره تخص نادي الاتحاد منها التعاقد مع شركات راعية تزيد من مداخيل النادي الجداوي وكذالك التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب سوف تفرح جماهير نادي الاتحاد وتنتظر جماهير الاتحاد بشغف كبير المداخله والذي من المتوقع تكون خلال الايام المقبلة القليلة .

ومن جانب اخر جالب مدرب نادي الاتحاد تن كات التجديد مع الحارس امين بخاري وجلب مهاجم اجنبي في حال مغادرة بريجوفيتش وجناح اجنبي وإلغاء المدرب تن كات طالبه السابق بالتعاقد مع محور وسوف يبقى الاعب البرازيلي جوناس وايضا الحارس قروهي ومن المتوقع الاستغناء عن عساف القرني لكبر سنه