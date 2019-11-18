محمد بن زايد يتفقد طائرة الإمارات «إيرباص A380»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، طائرة الإمارات إيرباص A380 التي تعرضها الناقلة في معرض دبي للطيران 2019. واصطحبهم في الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وكان في استقبال الوفد الأميري عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات وعدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وتعرض طيران الإمارات خلال معرض دبي الدولي 2019 اثنتين من أحدث طائراتها الإيرباص A380 والبوينج 777 وعلى إحداهما شعار معرض إكسبو 2020 دبي باللون الأزرق (التنقل) والأخرى باللون البرتقالي (الفرص).

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