«دبـي للطيران» ورشة عالميـة لمستقبـل الصناعـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ظهر أمس، معرض دبي الدولي للطيران 2019، الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض، بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

حضر افتتاح المعرض، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة. وقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بجولة تفقدية في القاعة الرئيسية للمعرض التي تضم بين جنباتها عدداً من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في تقنيات الطيران المدني والعسكري.

وتوقف سموّه، في بداية جولته، في جناح «لوكهيد مارتين» الأمريكية المتخصصة في صناعة الطيران وتقنياته، واستمع من القائمين على الجناح، إلى شرح عن آخر مبتكرات صناعة الطيران في الشركة الأمريكية.

كما توقف سموّه عند جناح «مشروع محمد بن راشد للطيران» الذي يقام في دبي الجنوب على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ويضم مراكز كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران، فضلاً عن شركات الدعم اللوجستي والبحوث والدراسات المتعلقة بهذا القطاع.

وتوقف سموّه، كذلك، عند جناح شركة «إيرباص» المتخصصة في صناعة الطيران المدني، ثم واصل الجولة وعرّج على جناح شركة «السلام» السعودية المتخصصة في تهيئة وتجهيز وتصنيع أجزاء من الطائرات. كما توقف عند جناح شركة «إيدج» الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وزار سموّه خلال الجولة جناح «ستراتا»؛ إحدى شركات مجموعة مبادلة الإماراتية التي تتخذ من مدينة العين مقراً لمصانعها، وتتخصص في صناعة هياكل الطائرات وتقنياتها.

وعرج سموّه أيضاً على جناح شركة «بوينج» العالمية لصناعة الطائرات العملاقة والمتطورة، واستمع من مسؤولي الشركة إلى التطور المتزايد الذي تشهده صناعة الطيران فيها.

واختتم سموّه، جولته، في جناح جمهورية أوكرانيا التي تعرض آخر تقنياتها في عالم صناعة الطيران. كما تفقد عدداً من الطائرات الحربية والمدنية الجاثمة في الفضاء الخارجي للمعرض، واستمع من ممثلي الشركات المصنعة لها، إلى شرح عن تقنيات كل طائرة ونوعها واستخداماتها، والتطور التقني الذي تتميز به كل طائرة.

وأبدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، ارتياحه للحضور الدولي الكبير، جنباً إلى جنب مع الشركات الوطنية والعربية، تحت مظلة معرض دبي الدولي للطيران، في دورته السادسة عشرة، مرحباً بضيوف الدولة من عارضين ووفود رسمية وزوار، جاؤوا إلى دولتنا من كل حدب وصوب.

وأعرب سموّه عن أمله بأن يعودوا إلى بلادهم، حاملين ذكريات طيبة عن دولة الإمارات وشعبها وأصالتها وتراثها.

وقال سموه على «تويتر»: «في معرض دبي للطيران... مع أخي محمد بن زايد.. نستضيف 160 دولة.. ونحتضن أكبر ورشة عالمية تضع بصمتها على مستقبل طيران البشر.. الإمارات اليوم تمثل محركاً في عالم لم تكن تملك فيه طائرة واحدة قبل 4 عقود».

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»: «شهدت وأخي محمد بن راشد افتتاح دورة جديدة من معرض دبي الدولي للطيران 2019 .. معرض رسخ مكانته عالميًا باعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة بالطيران ومنصة دولية رئيسية لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتكنولوجيا الدفاع».(وام)