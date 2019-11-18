6 عروض عربية في مهرجان المسرح الصحراوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تواصل إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة استعداداتها لاستقبال الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي، خلال الفترة من 12إلى 16 ديسمبر بمشاركة 6 عروض من الإمارات والكويت وموريتانيا والأردن والسودان والعراق بأعمال انتجت خصيصاً للمشاركة في المهرجان الذي يعنى بمقاربة وإبراز الصلات الكائنة والممكنة بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التقليدية التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية.

وقال أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان إن «الدورة الجديدة ستشهد توسعاً في البرامج المصاحبة كما ستعرف زيادة في عدد الفرق المشاركة مقارنة بالدورات الماضية نسبة للأصداء الواسعة وطلبات المشاركة المتزايدة التي حققها المهرجان». وأشار بورحيمة إلى أن المهرجان تفرد بكونه اعتمد الصحراء موضوعاً وشكلاً لعروضه وفرجة لجمهوره، ونعمل في كل عام ومع كل دورة على جعل تجربته مفيدة وممتعة بما فيه من مناظر مبدعة وفنون تعبيرية ثرية وأداء أخاذ.

وإلى جانب العروض المسرحية يحفل المهرجان بالعديد من البرامج المصاحبة الهادفة إلى تعزيز الذاكرة الثقافية، ومن أبرز الفعاليات المصاحبة هناك المسامرة الفكرية التي تجيء هذه السنة تحت عنوان «المسرح وأدب الصحراء» وتختبر إمكانية صنّاع المسرح في استلهام المنجز الأدبي الصحراوي، كالروايات، والأمثال، والأساطير، وسواها من الأنماط الفنيَّة.