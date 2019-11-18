شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب تربوي تعليمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما الذي يمكن أن يحدث إذا غدت «مناهج» التربية الأسرية متفوّقة على المناهج الرسمية؟ لك أن ترى الطرح خيالاً علميّاً، وتسأل: ماذا لو فوجئت أنظمة التعليم بأن أولياء الأمور، عقدوا العزم مع الجمعيات الأهلية والحضانات على إرباك نوم الأنظمة التعليمية، وقالوا بصوت واحد: الأجيال ليست ملكية خاصة حتى يتركها المقرر الدراسي على هامش العصر، فتظل على الرصيف تنظر إلى قطارات العلوم والتقانة والبحث العلمي تمرّ، وشعوبها محكوم عليها بالاستهلاك وعدم الإنتاج، عاجزة حتى عن استغلال ثرواتها.

تلك المنظومة المجتمعية قرّرت اغتنام السنتين اللتين تسبقان عتبة الابتدائية، لتأسيس بنية ذهنيّة مختلفة، تجعل أداء دماغ الطفل، يتجاوز بأبعاد ما يلقاه عند دخول المدرسة. إيمانها بالقدرة على تحقيق: «الإرادة تعني القدرة»، غيّر الأمور، أوَ لم يألف الكبار منذ صباهم ألاّ شيء يتغيّر إلاّ إذا غيّر الناس ما بنفوسهم؟ أصدرت الإرادة الجماعية فرمانها السامي: على الأسرة والمؤسسات والجمعيات الأهلية أن تتعاون على أن يصبح الصغار بلابل في الفصحى قبل الابتدائية، ذلك أوّلا، ثانيا: لماذا يكون أطفال البلدان المتقدمة، في سن الخامسة، يتمتعون بسلاسل كتب ملوّنة عن روائع مبادىء العلوم، في الفيزياء والكيمياء والأحياء، والتقانة وثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي، والصناعات والاتصالات والمواصلات، وغيرها من الميادين التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية المتقدمة، وأطفال العرب كأنهم كائنات خارج الزمن وساعة التقدم وتوقيت المستقبل؟

ما قامت به تلك المنظومة المجتمعيّة، سرت عدواه الحميدة في شرايين جميع الأمهات والآباء، خافوا على أطفالهم من ظهور طبقيّة نخبويّة لعقول فتيّة تتجاوز صغارهم فيتخلفون. أنظمة التعليم العربية لا تحسّ بالمسؤولية بحيث تدرك أنها هي الأخرى مسؤولة عن الفارق بين الدول المتقدمة والعالم العربي الذي لا ينتج العلوم ولا منتجات العلوم والتقانة، ولا يحقق حتى اكتفاءه الذاتي من الغذاء. بعد سنوات معدودات، صار الصبيان في الصف الأوّل الابتدائي، يتقنون فصحى تخجل الكتّاب والأدباء، ولهم أدمغة موسوعية في العلوم والمعارف. يا مأزق المعلمين، يا ورطة المدرّسين، اعترفوا لمدرائهم: إننا لا نجرؤ على فتح أفواهنا أمام الصغار، هل نعلّم هؤلاء: بابٌ، بقرٌ، جملٌ، جلجلٌ؟ من يعلّم من؟ من يدرّس من؟ أنقذونا بمناهج جديدة.

لزوم ما يلزم: النتيجة الاستدراكية: التربية في حاجة إلى تعليم، والتعليم في حاجة إلى تربية.

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