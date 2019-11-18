الإضراب يشل بغداد.. وصاروخ في «المنطقة الخضراء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الجنوب، أمس الأحد، إضراباً شبه تام عن الدوام، بينما قطع محتجون الطرق الرئيسية في محافظة البصرة مع دخول الاحتجاجات في البلاد يومها ال 24، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع، بينما استعاد المتظاهرون السيطرة على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة، في وقت تحدثت وسائل إعلام عراقية عن سقوط 3 قذائف صاروخية في محيط المنطقة الخضراء.

وذكر ناشطون وموظفون حكوميون أن العديد من الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد عطلت دوامها أو داومت بشكل جزئي استجابة للإضراب الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعدد من النقابات في البلاد، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين. وأوضحوا أن ساحتي التحرير والخلاني معقل الاحتجاجات وسط بغداد شهدتا صباح أمس توافد الآلاف من المواطنين، بينهم أعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات من دون تسجيل أي اشتباكات أو احتكاك مع القوات الأمنية. وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى جسر الأحرار والسيطرة عليه من جديد، في تحدٍّ إضافي للقوات الأمنية والسلطات الحكومية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع من أجل إبعادهم عن الجسر المذكور.

وفي محافظة البصرة ذكرت إذاعة «المربد» التي تبث هناك أن المحتجين أقدموا، صباح أمس، على قطع العديد من الطرق والجسور بالإطارات المحترقة، وعطلوا الحركة في المحافظة صباحاً، وذلك بهدف إلزام الجميع بالإضراب العام. وقالت الإذاعة: إن موظفي الموانئ والشركات النفطية في الزبير المجاورة للبصرة لم يتمكنوا من الوصول إلى مقرات عملهم بسبب قطع الطرق، مضيفة أن الطرق افتتحت في وقت لاحق وعادت الحركة إلى وضعها الطبيعي في الوقت الذي توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة الاعتصام، بمن فيهم طلبة الجامعات والمدارس.

Advertisements

وفي محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، توقف الدوام الرسمي بشكل تام في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات استجابة إلى دعوة الإضراب وفقاً لما أورده التلفزيون الحكومي العراقي.

وفي محافظات ذي قار وميسان وواسط جنوبي البلاد، استبقت الحكومات المحلية هناك الإضراب بإعلان عطلة رسمية فيها لدواعٍ أمنية، غير أن ذلك لم يمنع من توافد أعداد كبيرة من المحتجين إلى ساحات التظاهر. وذكر ناشطون وصحفيون أن ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية غصت بالمتظاهرين، أمس، على الرغم من هطول المطر وسوء الأحوال الجوية هناك. وفي مدينة الحلة، حيث أغلقت الدوائر والمدارس، خرج آلاف بينهم طلبة وموظفون حكوميون للاعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة، وقال المحامي والناشط المدني حسان الطوفان: إن «التظاهرات تمثل تصدياً للفساد والعمل من أجل الخلاص من الظلم». وأكد «سنواصل التظاهر والإضراب العام مع كل العراقيين حتى إرغام الحكومة على الاستقالة».

من جهة أخرى، قال مصدر طبي في بغداد: إن «الإصابات التي سجلت خلال مدة التظاهرات متباينة، وهي تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي»، مبيناً أن «أكثر من 700 من تلك الإصابات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، وأغلبها كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذي أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم». وأضاف أن «بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكي، وتسببت بحالات إعاقة لا يمكن علاجها»، مشيراً إلى أن «هناك حالات لا تزال داخل المستشفيات، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية، بينما نقل بعض الأهالي ذويهم المصابين إلى مستشفيات خاصة لعلاجهم».

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء أمس، بسقوط 3 قذائف صاروخية على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.