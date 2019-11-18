شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة إماراتية لمونديال الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

واصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو تصدره لبطولة العالم للجوجيتسو بحصده 5 ميداليات ملونة في اليوم الثاني الذي خصص لمنافسات تحت 21 عاماً، والتي جرت أمس، وتقام البطولة في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وتحتضن البطولة صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 69 دولة، وتختتم يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني. ورفع المنتخب رصيده إلى 39 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية و11 فضية و15 برونزية، وحقق خمس ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية.

وحلت روسيا في المركز الثاني برصيد 14 ميدالية ملونة، بواقع 6 ذهبيات وفضيتين و6 بروزنزيات، وجاء في المركز الثالث بولندا.

وحصد ميداليات الإمارات في اليوم الثاني البطل عمر الفضلي بالتتويج بميدالية وزن تحت 62 كجم، ومحمد السويدي في وزن تحت 69 كجم، وزايد الكثيري في وزن تحت 56 كجم، بينما حقق ذياب النعيمي الميدالية الفضية في وزن تحت 56 كجم، وسعيد الحاج في وزن تحت 85 كجم.

وتتضمن منافسات اليوم تصفيات ونهائي فريق الصداقة تحت 18 سنة من جميع الجنسيات، ومنافسات الباراجوجيتسو تحت 21 سنة بنين وبنات تصفيات ونهائي، كما ينظم على هامش منافسات اليوم الثالث ملتقي الاتحاد الدولي الخاص بالرياضيين.

هذا وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالنتائج الجيدة التي حققها لاعبو المنتخب في فئة الناشئين والشباب وقال: أشعر بفخرٍ كبير لمستويات الأداء المرموقة التي أظهرها لاعبونا، فقد تمكن أبطال وبطلات الإمارات من فئتي تحت 18 وتحت 21 عاماً، من حصد 39 ميدالية، فيما رفعوا علم الدولة في المرتبة الأولى مع اثنتي عشرة ذهبية.

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وأضاف: العديد من هولاء الأبطال سبق لهم المشاركة في السابق مع المنتخب ضمن فئة 18 عاماً، وحققوا نتائج مشرّفة، وواصلوا التدريب ليحظوا مرةً أخرى بشرف تمثيل منتخبنا الوطني اليوم في فئة تحت 21 عاماً، ويعزز هذا الأداء من توقعاتنا الإيجابية حيال أيام البطولة القادمة؛ إذ نأمل أن يحقق لاعبو المنتخب من فئتي الكبار والأساتذة أداءً مشرفاً يؤهلهم للفوز بمختلف فئات الميداليات.

من جانبه أثنى مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، بالمستوى الفني للبطولة، وأعرب عن رضاه عن نتائج المنتخب الوطني تحت 21 و18 عاماً، خلال منافسات اليومين الماضيين بالبطولة.

وقال المنهالي: حرص الاتحاد على وضع خطة العمل لتنظيم البطولة وأهدافها، وبهدف الوصول إلى قمة المستوى الفني، والحصول على أكبر عدد من الميداليات، ونعد الجماهير بانتهاء البطولة بتحقيق المراكز الأولى.

وأضاف: بالتاكيد أن جميع المنتخبات التي حضرت إلى أبوظبي تتطلع إلى تتويج أبطالها، بالتالي جاءت المستويات انعكاساً طبيعياً للطموحات.

وأشار مدير الإدارة الفنية إلى أن المنتخب الوطني تحت 21 و18 عاماً خلال اليومين الماضيين استطاع أن يحقق نتائج جيدة، وقد توج المنتخب أمس الأول بالمركز الأول لمنتخبي تحت 18و 21 عاماً كأفضل منتخبين حققا أكبر عدد من الميداليات، برصيد 39 ميدالية ملونة.

وأوضح المنهالي أن المعسكر الذي سبق البطولة والذي تم من خلاله إشراك لاعبي المنتخب مع نجوم من شتى أنحاء العالم كان مثمراً، وقال: المعسكر قادنا إلى نتائج إيجابية من حيث الاحتكاك وخلق جو تنافسي، والمستويات الفنية العالية للاعبينا جاءت نتاجاً للبرنامج المميز للإدارة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد، والتي ترجمتها البطولات العديدة التي يخوضها أبطال الإمارات على المستويات المحلية والقارية والدولية، الاحتكاك والمشاركة في البطولات المتعددة يمكن الإدارة الفنية من الوقوف على الأخطاء وعلاجها، ونقاط القوة وتقويتها، وأيضاً على مستوى الرياضيين أنفسهم، حيث إن اللاعب يكتسب خبرات متعددة ومتنوعة.

وعن طموحات منتخب الكبار فوق 21 واستعداداتهم أوضح المنهالي أنها تسير بشكل جيد وفق البرنامج الموضوع، وبنفس مستوى الطموح والفكرة لدى منتخبي 18 و21 عاماً، والفارق دائماً بالنسبة لنا الاهتمام بالقاعدة لأنها الأساس.