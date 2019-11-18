البيت الأبيض يقيد الاطلاع على مكالمة ترامب وزيلينسكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض مسؤول رفيع في البيت الأبيض، قيوداً على الاطلاع على ملخص للاتصال الذي أجراه دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتسبب في إطلاق إجراءات اتهامه وعزله، بسبب قلقه من تداعياته السلبية على الرئيس الأمريكي، بحسب شهادة نشرت، السبت.

وذكر الخبير بشأن أوكرانيا لدى البيت الأبيض تيموثي موريسون للمحققين من مجلس النواب، أنه أدرك فوراً مدى حساسية الاتصال عندما سمع الرئيس الأمريكي يضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن؛ أحد أبرز المرشحين لمنافسة ترامب في انتخابات 2020. وقال موريسون في إفادة أدلى بها في 31 أكتوبر، إنه طلب من محامين في مجلس الأمن القومي الاطلاع على الاتصال لأنه اعتبر أنه سيكون «مؤذياً» للرئيس إذا تم تسريبه.

وتابع الخبير الذي غادر مجلس الأمن القومي قبل يوم من الإدلاء بشهادته: «أوصيتهم بأن نفرض قيوداً على الاطلاع على الملف وبأنه لسنا بحاجة لأن يطلع عليه كثير من الأشخاص للوصول إليه».

ويقول الديمقراطيون، إن ملخص الاتصال يُظهر أن الرئيس استغل منصبه عبر الضغط على حليف ضعيف لدفعه إلى التدخل لصالحه في الانتخابات.

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من جهة أخرى دافع الرئيس الأمريكي عن منافسه جو بايدن في وجه بيونغ يانغ التي وصفت نائب الرئيس الأمريكي السابق بأنه «كلب مسعور» يجب أن «يُضرب حتى الموت».

وكتب ترامب على تويتر مستخدماً تهكمه المعهود «جو بايدن قد يكون خاملاً وبطيئاً جداً»، لكنه «ليس كلباً مسعوراً. إنه في الحقيقة إلى حد ما أفضل من ذلك».

وفيما يبدو فإن تغريدة ترامب كانت لها أغراض أخرى غير الدفاع والسخرية، مثل السعي إلى إعادة التواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ.

فقد توجه ترامب في تغريدته إلى كيم بالقول: «أنا الوحيد الذي يمكن أن يصل بك إلى حيث يجب أن تكون»، متابعاً «يجب أن تتصرف بسرعة، وأن تنجز الاتفاق. أراك قريباً».

من جانب آخر، قالت مساعدة لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أمام مشرعين، إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية «صدمني باعتباره غير معتاد وغير لائق». في غضون ذلك، أعادت ولاية لويزيانا انتخاب حاكمها الديمقراطي في ضربة جديدة للرئيس الأمريكي الذي دعم بشدة، المرشح الجمهوري للمنصب في ظل التحقيق الجاري الرامي إلى عزله. وأعلنت وسائل الإعلام فوز الحاكم الحالي جون بيل إدواردز بفارق ضئيل مع حصوله على 51,3% من الأصوات. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن المرشح الجمهوري ايدي ريسبون حصل أيضاً على 48,7% من الأصوات.