«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب وأدب الطفل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في دورتها الرابعة عشرة (2019 2020)، حيث تتضمن 24 عملاً لكتاب من 10 دول عربية.

وتتضمن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب 11 عملاً، تمت تصفيتها من 498 مشاركة تلقتها الجائزة لهذا الفرع. وتأتي أعمال القائمة الطويلة لكتاب من 6 دول عربية هي الإمارات والسعودية والكويت ومصر والعراق وسلطنة عُمان.

وتتضمن القائمة: «كل الأشياء» للكاتبة بثينة العيسى (الكويت)، و«درب الإمبابي» لمحمد عبدالله سامي (مصر)، و«سجية غَسَقْ» لنورة عبدالله الطنيجي (الإمارات)، و«عنكبوت في القلب» لمحمد أبو زيد (مصر)، و«عقدة الحدّار» لخليف الغالب، السعودية، و«دفاتر فارهو» لليلى عبدالله (عُمان)، و«ناقة صالحة» لسعود السنعوسي (الكويت).

أما الأطروحات العلمية فتحمل عناوين: «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان، يوسف فان أس أنموذجاً» لحيدر قاسم مطر التميمي من العراق، و«نقود علي بك الكبير» لأحمد محمد يوسف من مصر.

وفي الفنون والدراسات النقدية، انفرد عنوان «المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي.. دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي» لمنال بنت صالح بن محمد المحيميد من السعودية.

وفي الشعر أدرج في القائمة ديوان «لا أعرف الغرباء أعرف حزنهم» لإياد الحكمي من السعودية.

أما القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة فاشتملت على 13عملاً تمت تصفيتها من 205 مشاركات تلقتها الجائزة لهذا الفرع من 9 دول عربية هي الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، وفلسطين ولبنان والأردن والعراق ومصر والبحرين.

وتضم القائمة عناوين «جزيرة الأوراق» لداليا تونسي من السعودية، و«هل كان حلماً؟» لأميمة عز الدين من مصر، و«البطة الضائعة والذئاب الجائعة» لوفاء الحسيني، من لبنان، و«مصنع الذكريات» لأحلام بشارات من فلسطين، و«ساقي الماء» لمريم صقر القاسمي من الإمارات، و«أنا وأنت» لجليل خزعل من العراق، و«رجل من بلاد الصين وقصص أخرى» لأمامة اللواتي، من عُمان، و«بابا نؤيل من بغداد» لرغد عدّاي من العراق، و«حلم صغير» لإبراهيم سند من البحرين، و«نخيل أبي» لريما زهير الكردي من الأردن، و«نزهتي العجيبة مع العم سالم» لنادية النجار من الإمارات، و«الفتاة الليلكية» لابتسام بركات من فلسطين، و«شجرة الغاف الصغيرة» لهنادي الفهيم من الإمارات.