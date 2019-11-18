شهيد وجرحى في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» صباح أمس أثناء مطاردة سيارته في القدس، وأصيب فلسطينيون بينهم أطفال وامرأة في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، وقمع جنود الاحتلال وقفة تضامنية مع صحفي جريح، وصادرت سلطات الاحتلال مئات الدونمات من أراضي سلفيت، وأخطرت بهدم منزل في الخليل، فيما اعتقل أربعة فلسطينيين. وأصيب الشاب الذي استشهد لاحقاً، إصابة بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته ولم تعرف هويته. وفي تبريرها لعملية القتل زعمت قوات الاحتلال أنه سرق سيارة من «جفعات همسوا» في القدس وتم التعرف عليه وبدأت الشرطة مطاردته وعندما رفض التوقف أطلقت عليه النار، ما أدى لإصابته بجروح حرجة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاده.

أصيب الفلسطيني رائد خليل صلاح (45 عاماً)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون في أرضه.

أصيب الطفلان رامي راجي التايه (13عاماً)، وأمير ايهاب الزبيدي (14 عاماً)، برصاص الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، ووصفت حالتهما بالخطيرة. وأوضح رائد دلايشة من اللجنة الشعبية في المخيم، أن الطفلين أصيبا بعد خروجهما من مدرسة ذكور الجلزون، بعد أن قدمت دوريات الاحتلال وتعمدت استفزاز الطلبة لدى خروجهم من المدرسة ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة. ووصفت حالة الطفلين بالخطيرة.

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وأصيبت، الطالبة الجامعية، نِعم صوصة، من جراء إطلاق قنبلة غاز في الوجه كما أصيب آخرون بالرصاص الحي في القدم، خلال قمع قوات الاحتلال للوقفة التضامنية التي نظمها طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم، تضامناً مع الصحفي معاذ عمارنة. وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت، أن صوصة تعرضت لقنبلة غاز في الوجه، أحدثت حروقاً خطيرة، مع كسر في الفك والأسنان، كما أصيب شخصان آخران بالقدم، ووصفت حالتهما بالمستقرة. وقد أصيب العشرات من الطلبة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى معالجتهم ميدانياً.

يذكر أن عمارنة كان قد أصيب قبل يومين برصاصة أطلقها أحد جنود الاحتلال صوب عينه اليسرى، الأمر الذي تسبب باقتلاعها، وذلك أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت في بلدة صوريف غرب الخليل.

إلى جانب ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال، الأحد، بهدم منزل سكني في خلة «اغزيوي»، تبلغ مساحته 160 متراً، وصوّرت غرفاً سكنية أخرى في سوسيا شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية تمهيداً لهدمها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن سلطات الاحتلال سلّمت البلديات والمجالس القروية في سلفيت إخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات في كل من دير استيا وكفل حارس وبروقين وكفر الديك ودير بلوط واسكاكا ومسحة والزاوية بهدف التوسع الاستيطاني. واعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد أربعة فلسطينيين، ثلاثة منهم من بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة بينهما طفلان، رافق ذلك اعتداءات على الفلسطينيين وتسليم بلاغات لمراجعة مخابراتها. كما اعتقل رابع في مخيم العروب.(وكالات)