محمد بن راشد و محمد بن زايـد يتجولان في المعـرض ويلتقيـان رؤساء الوفـود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، طعام الغداء مع رؤساء وفود الدول المشاركة في «معرض دبي الدولي للطيران 2019»، في مقر المعرض في دبي الجنوب، بمدينة المعارض في مطار آل مكتوم الدولي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برؤساء الوفد المشاركين في المعرض الذي بات منصة عالمية لكبريات الشركات في العالم.

حضر المأدبة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والقيادات العسكرية، وكبار المسؤولين في الدولة، إلى جانب 160 وفداً عسكرياً ومدنياً يمثلون دولهم في المعرض.

كما تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أجنحة المعرض، وتجاذبا أطراف الحديث مع ممثلي الشركات.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في قاعة الاستقبال الرئيسية في المعرض، بمطار آل مكتوم الدولي، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، وإلى جانبه سموّ الشيخ حمدان بن محمد، وسموّ الشيخ منصور بن زايد، رؤساء الوفود الرسمية المشاركين في افتتاح المعرض، مرحباً سموّه بالضيوف، متمنياً لهم إقامة طيبة في ربوع دولتنا.

حضر الاستقبال سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد، وسموّ الشيخ منصور بن محمد، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومحمد بن أحمد البواردي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وعدد من الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة.

وكانت فعاليات «معرض دبي الدولي للطيران 2019» الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي، انطلقت أمس، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

وستشهد سماء دبي والإمارات المجاورة عروضاً جوية للفرق الاستعراضية الجوية من مختلف دول العالم التي ستقدم استعراضاتها طوال أيام المعرض.