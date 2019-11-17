شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تدمر 7 أوكار لتنظيم داعش الإرهابى فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية تدمير 7 أوكار، ونفق يتبعون لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك. وقالت الوزارة ، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد ، إن الفرقة السادسة باشرت ضمن قواطع المسؤولية فى كركوك بواجب تفتيش وتطهير القرى ، وتمكنت من تدمير 11 عبوة ناسفة مختلفة من مخلفات داعش الإرهابى ، وتم إتلافها تحت السيطرة.

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