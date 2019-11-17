شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص فى غارات جوية على مواقع للمتمردين فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى غارة جوية استهدفت ، اليوم الأحد ، المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر المتمردة باقليم إدلب شمال غرب سوريا.
وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم قوات الدفاع المدنى السورية أكد أيضا سقوط القتلى التسعة خلال الغارات الجوية التى تأتى فى أعقاب اعلان الرئيس السورى بشار الأسد الأسبوع الماضى أن قواته سوف تستعيد إدلب قريبا وأنها سوف تمنح فرصة للمدنيين لمغادرتها.
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