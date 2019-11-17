إسرائيل تعتقل 3 مقدسيين خلال مظاهرة تضامن مع غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، 3 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، خلال مشاركتهم في تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، لمراسل الخليج 365، بأن الشرطة الإسرائيلية فضت التظاهرة التي انطلقت قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" شمالي القدس المحتلة، واعتقلت 3 من المشاركين فيها.

وقال الشهود إن عددًا من المستوطنين الإسرائيليين تواجدوا قرب التظاهرة التضامنية، في محاولة للتأثير على سيرها وإعاقتها.

ورفع المتظاهرون صورًا لعدد من الشهداء الذي سقطوا خلال العدوان الأخير على غزة.

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ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

والجمعة، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية من 8 أفراد بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق "الخطأ"، حسب صحيفة عبرية.

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