دول أوروبية "قلقة" بشأن استمرار اختفاء نائبة ليبية منذ أشهر

جهاد نصر / الخليج 365

أعربت 12 دولة أوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مساء الأحد، عن "القلق العميق" بشأن استمرار اختفاء النائبة بمجلس النواب الليبي، سهام سرقيوة، منذ يوليو/تموز الماضي.



جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات دول النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة إضافة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نشرته السفارة الإيطالية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

واختفت النائبة "سرقيوة" في ظروف غامضة بمدينة بنغازي (شرق)، بعد أن هاجم مسلحون مجهولون منزلها منذ يوليو الماضي.

ودعا بيان سفارات الدول الأوروبية وبعثة الاتحاد لدى ليبيا إلى الإفراج الفوري عن النائبة الليبية المختفية.



Advertisements

وطالب البيان السلطات الليبية المعنية بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة بشأن اختفاء "سرقيوة" وتقديم معلومات جديدة عن مكان وجودها.



وشدد على أن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لن تمر دون رصد، كما أن مرتكبيها سيحاسبون أمام القضاء".



وتابع البيان أن "موجة الهجمات ضد السياسيين والناشطين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني وخاصة النساء أمر غير مقبول".



وتعاني ليبيا، منذ عام 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، ومقرها في طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.