مصادر أمنية تركية: هجوم "الباب" الدامي جرى التخطيط له في "منبج"

الباب - أنقرة / الخليج 365

قالت مصادر أمنية تركية إن التفجير الدموي التي نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في مدينة "الباب" السورية، السبت، جرى التخطيط له في مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة التنظيم شمالي سوريا.

وأضافت المصادر، للأناضول، أن قوات الأمن التركية أطلقت عملية من أجل التعرف على الإرهابيين الذين نفذوا التفجير الدموي في "الباب" والقبض عليهم.

وأشارت إلى أن العملية تجري بالتنسيق بين جهاز الشرطة السرية المحلية وقوات الدرك؛ بهدف إرساء الأمن في منطقتي "درع الفرات" و"وغصن الزيتون" شمالي سوريا.

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ولفتت المصادر إلى أن مسؤول تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" في منبج إسكندر.ك والعضو في التنظيم أبو زياد.ك زودا منفذي العملية بالشاحنة التي جرى استخدامها في التفجير الدامي الذي وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر بيان، على أحد منفذي تفجير "الباب"، الذي أودى بحياة 18 مدنيا، عبر عملية ناجحة لجهاز الاستخبارات، دون مزيد من التفاصيل.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي احتلاله منطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".

ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر انطلاقا من "تل رفعت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.