"العراق ما بعد 2011".. مؤتمر دولي بأنقرة

أنقرة/ الخليج 365

يعقد مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة ORSAM، الإثنين، مؤتمرا دوليا يناقش علاقات العراق الإقليمية والدولية وآفاقها المستقبلية.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع جامعة أنقرة حاجي بيرام تحت عنوان "العراق ما بعد 2011 : الاقتصاد، السياسة، الأمن، الثقافة، الدينامكيات الاجتماعية، العلاقات الخارجية" وفق بيان للمنظمين.

ويهدف المؤتمر الذي ينطلق، الإثنين، ويستمر يومين، إلى تأسيس منصة بحثية أكاديمية لمناقشة طبيعة علاقات العراق الإقليمية والدولية ما بعد 2011 وآفاقها المستقبلية، فضلا عن تناول شؤون العراق السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية.

ويتزامن عقد المؤتمر مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق، حيث سيتم تسليط الأضواء على التطورات المحتملة لهذه الاحتجاجات، بحسب البيان.

Advertisements

ويشارك في المؤتمر باحثون وأكاديميون من عدة جامعات ومراكز بحثية، وشخصيات من عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية، عراقية وعربية وتركية.

كما يتيح المؤتمر للطلاب العرب والأجانب في تركيا الحضور والمشاركة في جلسات التي ستقام في الحرم الجامعي لكلية الآداب جامعة أنقرة حاجي بيرم.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.