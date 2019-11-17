شكرا لقرائتكم خبر عن اختبئوا داخل هياكل السيارات.. ضبط 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبط رجال الجمارك، 3 متسلّلين من جنسيات مختلفة حاولوا عبور منفذي البطحاء والخفجي مختبئين داخل سيارات. ونشرت الجمارك عبر حسابها الرسمي في “تويتر” صورا أظهرت كيف اختبأ المتسللون الثلاثة داخل هياكل السيارات، وقد تبيّن بعد التحرّي عنهم وجود قيود أمنية عليهم. يُذكر أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط المخالفين أعلنت أمس ضبط 74 ألف شخص حاولوا التسلل عبر الحدود لداخل المملكة و2915 آخرين لمحاولتهم التسلل عبر الحدود لخارج المملكة. Advertisements

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