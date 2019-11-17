لهذا السبب.. إنستجرام يخفي عدد الإعجابات على مستوى العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد إعلان موقع إنستجرام إخفاء خاصية عداد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر "أعجبني" على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة، قرر الموقع تعميم القرار على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه سيظل في مقدور المستخدم أن يرى عدد الإعجابات الذي حصلت عليه مشاركاته.

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كان موقع إنستجرام المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر فيس بوك قد بدأت اختبار إخفاء خاصية عداد الأعجابات في وقت سابق من العام الحالي.

وفي أغسطس (آب) الماضي ذكرت شبكة فيس بوك أن تجربة إنستجرام تستهدف "إزالة الضغوط الناتجة عن عدد الإعجابات التي ستحصل عليها المشاركة" على موقع إنستغرام، مضيفة أن الشبكة كانت "مبهورة بالنتائج الأولية للتجربة".

وبدأ موقع فيس بوك في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي اختبار إخفاء عداد الاعجابات، حيث يظهر عدد ردود الأفعال والمشاهدات والإعجابات الخاصة بكل مشاركة لصاحبها فقط. وقد بدأ الموقع هذه التجربة في أستراليا.

وذكر موقع فيس بوك أنه سيجمع ردود الأفعال على التجربة من أجل تحديد ما إذا كان التغيير سيجعل استخدام الموقع أفضل بالنسبة للمستخدمين.