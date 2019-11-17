شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء الجزائر تطلق قناة جديدة عبر الإنترنت لتغطية انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حسن رابحى وزير الاتصال الناطق باسم حكومة الجزائر، اليوم الأحد، الإطلاق الرسمى للقناة الإخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية على الإنترنت، التى ستخصص فى المرحلة الأولى لتغطية كل ما يتعلق بحملة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تعمل القناة الجديدة "www.webtv.aps.dz" طيلة ساعات البث، على رصد نشاطات المرشحين للانتخابات الرئاسية بمناسبة بدء الحملة الانتخابية من خلال نقل التجمعات التى ستنظم عبر كل أنحاء الجزائر، مع تخصيص تغطية يومية لأهم تصريحات المرشحين.

كما سيتم يوميا تخصيص تغطية لاستعراض الصحافة الوطنية مع تتبع نشاطات وتغطية الصحافة الدولية للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى بث نشرات وتقارير وبرامج خاصة بالحدث نفسه.

وأشاد رابحى بمبادرة وكالة الأنباء الجزائرية التى تعد إضافة نوعية سترقى إلى مستوى ما ينتظره المواطن من معلومات عن العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذا الاستحقاق الانتخابى التاريخى سيتم فى ظروف عادية، بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والمادية التى وفرتها الدولة، مشيرا إلى أن تلك الانتخابات ستمكن البلاد من الخروج من الظروف الحالية وبناء دولة أساسها القانون.

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واعتبر رابحى أن الشعب الجزائرى فى غالبيته سيتعامل بشكل إيجابى مع هذا الموعد الانتخابى الهام الذى يظل المخرج الوحيد للأزمة الحالية.