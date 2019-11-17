شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العربى السورى يتصدى لهجوم عنيف شنته جبهة النصرة فى ريف اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر عسكرى مطلع، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السورى تصدت لهجوم عنيف شنه تنظيم "جبهة النصرة" فى ريف محافظة اللاذقية الشمالى غرب البلاد.

وأشار المصدر، إلى سقوط عدد من القتلى بين صفوف الجيش السورى، مبينا أن قواته تخوض حاليا معارك عنيفة مع مسلحى "جبهة النصرة" لاستعادة كمائن خسرها فى بداية الهجوم.

وكان الجيش السورى قد سيطر خلال الشهر الماضى على جبل "الزويقات" الاستراتيجى قرب الحدود التركية بريف اللاذقية الشمالى.

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وقال مصدر ميدانى، إن وحدات الاقتحام فى الجيش العربى السورى، حققت تقدما ميدانيا هاما فى الريف الشمالى الشرقى المتقاطع مع ريف إدلب والحدود التركية، وسيطرت على جبل "الزويقات" الاستراتيجى.