زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المغرب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرية "أمرصيد" في وسط غربي المغرب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، اليوم الأحد، أن مركز الزلزال يبعد 22 كيلومترا جنوب شرقي أمرصيد وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.