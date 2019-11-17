براتب 3 آلأف دولار.. شركة أمريكية تطلب متذوق لمخدر الحشيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة أمريكية عن حاجتها لموظف يعمل من المنزل، وتكمن مهمته الأساسية في تدخين وتجربة سجائر الحشيش بشكل يومي، مقابل راتب كبير.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، نص الإعلان، حيث جاء فيه: "نتطلع لشخص يشغل وظيفة استثنائية، لتجربة وتدخين أنواع متعددة من القنب، ويوافينا بتقارير منتظمة يبدي فيها رأيه من دون تحيز وبمنتهى الشفافية، ليطلع عليها المستهلكون ويتعرفوا على منتجاتنا".

وبحسب الصحيفة، فقد وضعت الشركة الأمريكية شروطا في من يرغب بالتقدم للوظيفة، ومن بينها أن يكون من مدخني الحشيش، ليكون بمثابة "مراقب للجودة" لتجربة منتجات الحشيش المتنوعة.

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ومن شروط التقدم للوظيفة أيضا، ألا يقل العمر عن 18 عاما، وأن يكون المتقدم من سكان الولايات المصرح بها قانونيا بتدخين الحشيش الطبي.

ومن شروط البقاء في الوظيفة، متابعة التعليقات حول المنتج في شكل مدونة مصحوبة بالفيديو، وأن يشرح الموظف من خلالها مميزات المنتج والمقارنة بين الأنواع المختلفة، وأن يكون على دراية واسعة وثقافة كبيرة بالماريغوانا، لتتوفر للمستهلكين المعلومات اللازمة كافة عن المنتجات المطروحة بالشركة.

هذا، وتقدم الشركة مزايا متعددة لهذا الموظف، وتعرضها كنوع من المغريات لقبول هذه الوظيفة غير التقليدية، البعيدة تماما عن المكاتب ومعاناة الذهاب للعمل كل يوم، فيمكن للموظف أن يعمل من المنزل وهو يستمتع بالتدخين.

كما سيحصل الموظف على راتب 3 آلاف دولار شهريا، وستحتاج الشركة فيديو توضيحيا مدته 60 ثانية، يظهر من خلاله المتقدم بالطلب للوظيفة، وهو يتحدث عن شغفه لشغل هذه الوظيفة، بجانب السيرة الذاتية.

من المهم الإشارة إلى أن الشركة ستجري اختبارا عن الماريغوانا عن طريق عرض 6 أسماء لها، وعلى المتقدم أن يعرف أسماءها بلغة الشارع والمصطلحات باللغة العامية، أو الأسماء المستعارة للمنتجات.