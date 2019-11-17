مصر.. قتلى في انهيار "برج كهرباء"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لأبراج كهرباء لقي أربعة عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران، الأحد، من جراء انهيار برج كهرباء في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة المصرية. وذكرت وسائل إعلام محلية إن برج الضغط العالي انهار خلال عملية إحلال وتجديد داخل شركة الكهرباء في قرية سقيل بمدينة أوسيم. أخبار ذات صلة وهرعت الشرطة وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث انتشلت جثامين الضحايا، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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