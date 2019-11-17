دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي دراسة تكشف الفرق بين أضرار السجائر الإلكترونية والعادية لصحة القلب

من المعروف أن المدخنين هم الأكثر عرضة لـنوبات القلب، ويضاعف التدخين في نهاية المطاف من خطر الإصابة بـنوبة قلبية، هذا ما أثبتته الدراسات العلمية على مدى العقود الماضية، إلا أن الفريق البحثي من جامعة داندي الأسكتلندية، كان لهم رأي آخر.

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في دراسة أعدها الباحثون وشملت 114 مدخنا، إلى أن السجائر الإلكترونية من شأنها تقليل النوبات القلبية ومخاطر السكتة الدماغية، حيث وجدوا أنه في غضون أسابيع من التحول إلى السجائر الإلكترونية ربما تحسن من صحة قلبك.

مؤسسة بريتش هارت فاونديشين المعنية بأمراض القلب، تقول إن التوقف عن التدخين هو أفضل شيء، يمكن أن تفعله من أجل صحة قلبك.

راقب الباحثون الأوعية الدموية للأشخاص، بعد شهر من تحولهم إلى السجائر الإلكترونية في هذه التجربة.

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وركزوا على كيفية توسع الأوعية الدموية، عند اندفاع موجة من الدم عبرها، عن طريق قياس ما يسمى "التمدد بواسطة التدفق".

أظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ما يلي:

- الأشخاص غير المدخنين الأصحاء كانت درجة التمدد عندهم 7.7 في المئة.

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- المدخنون سجلوا 5.5 في المئة.

- لكن أولئك الذين تحولوا إلى نيكوتين السجائر الإلكترونية لمدة شهر حققوا درجة 6.7 في المئة.

ومن ثم، فإن التحول إلى التدخين الإلكتروني جعل هؤلاء المدخنين في منتصف الطريق، نحو تسجيل الدرجات الصحية لتمدد الأوعية الدموية.

وبحسب مؤسسة بريتيش هارت فاونديشين، فإن 50 شخصاً يموتون يومياً بسبب مشاكل في القلب نتيجة التدخين.

وإذا كنت تفكر في التحول إلى السجائر الإلكترونية فعليك أن تعلم أن أمريكا وحدها سجلت 37 حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية والأفضل لك هو الإقلاع عن التدخين فوراً.

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