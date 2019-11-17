شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى فى العراق، مساء اليوم الأحد، عن سماع دوى انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ووفقا لقناة السومرية نيوز، قال المصدر إنه تم سماع دوى انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وأن الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار لمعرفة أسبابه.
ولم يكشف المصدر عن سقوط ضحايا بسبب الصاروخين حتى الآن.
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