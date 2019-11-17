شكرا لقرائتكم خبر عن "كلّن يعنى كلّن".. اللبنانيون يتوافدون على الساحات بمناسبة شهر من الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحتا رياض الصلح والشهداء فى لبنان، وسط العاصمة بيروت، مساء الأحد، توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، بمناسبة مرور شهر على بدء الاحتجاجات فى لبنان، مرددين هتافات: "كلّن يعنى كلّن".

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة احتجاجاً على الإجراءات التقشفية وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، وأيضا تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأدت إلى استقالة الحكومة بقيادة سعد الحريري.

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احتجاجات لبنان

يشار أن محمد الصفدى، اعتذر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، قائلا: "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين، تتمكن من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادى والمالى وتستجيب لتطلعات الناس فى الشارع".