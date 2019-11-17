شكرا لقرائتكم خبر عن المحتجون العراقيون يستعيدون السيطرة على ثالث جسر فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد المحتجون العراقيون، السيطرة على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء ، اليوم الأحد ، ليسيطروا على المزيد من الأراضي في أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لمنع المتظاهرين من عبور جسر الأحرار في وسط بغداد في إطار مساعيهم المستمرة منذ أسبوع لتعطيل حركة المرور والوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم الوزارات والسفارات.

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وأقام متظاهرون حواجز من صناديق القمامة والألواح المعدنية على الجسر في حين تمركزت قوات الأمن على الجانب الآخر.

وقال مصور من رويترز إن المتظاهرين الذين شعروا بالاختناق من الغاز كانت تنقلهم عربات صغيرة (توكتوك) بعيدا.