الخطوط الليبية في بنغازي تعلن احتجاز إحدى طائراتها بمصراته

ليبيا/ الخليج 365

أعلنت الخطوط الليبية في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، مساء الأحد، احتجاز إحدى طائراتها في مطار مصراته (غرب) من قبل أحد المسؤولين بالمطار.

وقالت إدارة شركة الخطوط الليبية في بنغازي، في بيان، إنها تواصلت مع مصلحة الطيران المدني في مصراته بخصوص طائرة لها لتستوضح أسباب تأخر عودتها من مطار مصراته، بعد استكمال عمليات صيانة لها.

وأضافت الشركة: "تبين أنه بعد الانتهاء من صيانة الطائرة وإعدادها للإقلاع تم إيقافها من مسؤول في مطار مصراته دون ابداء أي سبب لذلك".

في السياق، قال أحمد الطيرة، أحد الموظفين في مكتب الإعلام بالخطوط الليبية في بنغازي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "عملية صيانة الطائرة انتهت وتم إعدادها للإقلاع قبل أن يوقفها مساعد مدير مطار مصراته الدولي حسين بلاعو، دون أن تتضح بعد أسباب إيقافها".

وأشار "الطيرة" أن إدارة الشركة تتابع الأمر لاستيضاح السبب الذي قد يكون فنيا أو تقنيا.

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ونفى ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، حول اختطاف مسلحين للطائرة.

وقال "الطيرة"، إن "توقف الطائرة الوحيدة التي تقوم برحلتين يوميا بين بنغازي وباقي المدن محليا ودوليا، سوف يربك الرحلات المجدولة ويتسبب في مزيد المعاناة للركاب".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مطار مصراته، بشأن احتجاز الطائرة.

وتشهد ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.