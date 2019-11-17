"الجبهة الثورية" بالسودان: جولة المفاوضات الثانية بجوبا في موعدها

الخرطوم/ الخليج 365

نفت الجبهة الثورية السودانية، الأحد، تأجيل جولة مفاوضات السلام الثانية مع الحكومة السودانية المزمع عقدها بالعاصمة جوبا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أسامة سعيد، في تصريح لمراسل الخليج 365، إن "فصائل الجبهة الثورية جاهزة لجولة المفاوضات الجديدة لتحقيق السلام الشامل في السودان".

وأضاف سعيد: "لم نتلق أي شيء رسمي يفيد بتأجيل جولة المفاوضات القادمة".

ونقلت صحيفة "التيار" السودانية، السبت، عن مصادر رئاسية في دولة جنوب السودان، عن وجود اتجاه قوي لتأجيل جولة المفاوضات الثانية بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية.

وأوضحت الصحيفة أن وفدا من جنوب السودان يقوده مستشار رئيس البلاد للشؤون الأمنية، توت قلواك، وصل الإمارات في زيارة رسمية، تنتهي في 17 نوفمبر الجاري، قبل 3 أيام من موعد انطلاق المفاوضات السودانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضيق الوقت ربما لا يساعد جوبا في الاستعداد للجولة المباشرة وانطلاقها في موعدها المحدد.

من ناحية أخرى، بحث بحث عضو المجلس السيادي بالسودان، حسن شيخ إدريس، مع رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، السبت، ضمان سير عملية السلام مع التحول الديمقراطي في البلاد.

Advertisements

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، الأحد، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال داؤود، بحسب البيان، إن "عودة حزبه إلى السودان، جاء استنادا إلى الاتفاق السياسي اللذين تم توقيعه بين الحكومة السودانية، والجبهة الثورية في جوبا".

والأسبوع الماضي، عاد داؤود إلى السودان بعد 9 سنوات في المنفى.

وتستضيف جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، مفاوضات بين الحكومة و"الجبهة الثورية"، وحركة تحرير السودان/ قطاع الشمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.

ووقعت الحكومة وفصائل "الجبهة الثورية"، في 21 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إعلانًا سياسيًا ووثيقة لوقف إطلاق النار.

وتضمن الاتفاق تفاهمًا على إجراءات تمهيدية لإيجاد مناخ مواتٍ للانخراط في مفاوضات رسمية.

وتضم "الجبهة الثورية"، 3 حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان"، و"العدل والمساواة"، بزعامة جبريل إبراهيم، وتقاتلان القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، جناح مالك عقار، وتقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.