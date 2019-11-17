مستقل يفوز بمنصب نقيب محاميي بيروت أمام مرشح مدعوم من الأحزاب

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

فاز المحامي المستقلّ ملحم خلف، بمنصب نقيب محاميي بيروت، في مواجهة المرشح المستقلّ المدعوم من الأحزاب السياسيّة ناضر كسبار.

ووجه نقيب المحامين الجديد ملحم خلف، عقب فوزه، تحية إلى كلّ من صوّت له، متمنياً أن "يمتد مشهد العرس الذي شهدته النقابة على الوطن بكامله".

وطالب بأن تدخل الديمقراطيّة وتجدد نفس المؤسسات التي "نريدها حصناً منيعاً حماية للمواطن كما هي نقابة المحامين".

وأكد خلف أن نقابة المحامين هي "الضمانة لقيام الدولة العادلة التي نريدها"، معتبرا إياها "رافعة الوطن والحجر الأساس لبنيان نريده".

وأعلن مرشح "التيار الوطني الحر" جورج نخله، بشكل مفاجئ مساء السبت، سحب ترشّحه.

Advertisements

وكان مرشّح القوات اللّبنانيّة، بيار حنا، أعلن انسحابه من الانتخابات نفسها، وتوجه بالشكر لجميع الذين منحوه ثقتهم، طالبًا منهم التصويت للمحامي كسبار، على أن يحتفظ حنا بمركز عضو في مجلس النقابة.

وشارك نحو 4 آلاف محام تقريباً في هذه الانتخابات بالاقتراع الإلكتروني داخل بهو قصر العدل في بيروت.

وتنافس على المنصب 17 مرشحاً أبرزهم الفائز ملحم خلف، إلى جانب ناضر كسبار الذي حظي بدعم الأحزاب السياسية في البلاد.

وأجريت الانتخابات في خضم احتجاجات شعبية مندلعة في البلاد منذ أسابيع تطالب بتغيير الطبقة الحاكمة في البلاد بالكامل بدعوى ضلوعها في "الفساد".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.