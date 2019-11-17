إندونيسيا تدين هجمات إسرائيل في غزة

جاكرتا/ الخليج 365

أدانت الحكومة الإندونيسية، الأحد، استهداف إسرائيل المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

ودعا متحدث الحكومة الإندونيسية تيوكو فايزاسياه، الأطراف إلى خفض التوتر في المنطقة، مدينا هجمات الجيش الإسرائيلي في غزة، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

والثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية استمرت يومين، بدأتها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

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وأسفرت تلك العملية، وفق وزارة الصحة، عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من 100 جريح، فيما أطلق الجناح المسلح لـ "الجهاد" أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن وقوع قتلى، حسب الجيش الإسرائيلي.

والخميس الماضي، توصلت حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار.

ويبدو اتفاق وقف إطلاق النار هشا، حيث أعقبته عدة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع، وغارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع فلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.