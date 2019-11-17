البرلمان العربي يدعو لاتفاق حول سد النهضة لا يضر بمصر والسودان

القاهرة/ الخليج 365-

دعا البرلمان العربي، الأحد، إثيوبيا إلى التوصل لاتفاق "عادل" بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعدم الإضرار بدولتي المصب القاهرة والخرطوم، وحصتهما في مياه النيل.

وقال البرلمان العربي في بيان، اطلعت عليه الخليج 365 إنه بعث برسالتين مكتوبتين إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مجلس النواب في أديس أبابا تاجيس شافو.

وأوضح البرلمان العربي أنه أبلغ "آبي أحمد "وشافو" بقرار كان اتخذه في جلسة عقدت بالقاهرة نهاية الشهر الماضي بالتضامن مع مصر والسودان وحماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل.

ودعا البرلمان العربي إثيوبيا إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن الملء والتشغيل -اللذين هما محل خلافات فنية مع القاهرة- يحقق مصالح كل الأطراف ولا يلحق ضررا بهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، بشأن الرسالتين.

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غير أن الخرطوم، قالت السبت، إن اجتماعات لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا عقدت بأديس أبابا على مدار اليومين الماضيين، بشأن ملء بحيرة سد النهضة "أحرزت تقدما".

كما أكدت القاهرة في بيان، السبت، إن الاجتماعات ذاتها "اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى والمقرر عقده في القاهرة في 2 و3 ديسمبر (كانون أول) المقبل طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن".

وتعقد 4 اجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد بواشنطن يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

والأربعاء، أعلنت إثيوبيا "اكتمال مشروع بناء سد السرج، أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدة أنه سد احتياطي له، ويعد علامة فارقة في المشروع بأكمله"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.‎

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.