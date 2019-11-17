الهلال يطير إلى طوكيو استعداداً لمواجهة “أوراوا”

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صحيفة الخليج الالكترونية
غادرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لمواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل، الموافق 24 نوفمبر ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث ترأس فهد بن نافل رئيس النادي بعثة الفريق.
وغادرت البعثة برفقتها اللاعبين الدوليين واللاعبين الأجانب غير المنضمين للقائمة الآسيوية.
وستقيم البعثة في طوكيو حتى الجمعة المقبلة، حيث سينتقل مقر سكن البعثة إلى مدينة سايتاما التي ستحتضن المباراة الختامية.
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