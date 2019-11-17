وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن “النزاهة والحفاظ على المال العام”

صحيفة الخليج الالكترونية

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدي.

وتضمن التوجيه الصادر اليوم (الأحد) للخطباء توضيح الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أي تجاوزات مالية أو إدارية.