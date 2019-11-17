سقوط 27 قتيلا والاحتجاجات تعم 100 مدينة في إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت وكالة أنباء فارس أن السلطات الإيرانية اعتقلت نحو ألف متظاهر في إيران خلال يومين.

وأضافة الوكالة الإيرانية اليوم الأحد أن الاحتجاجات عمت 100 مدينة في إيران.

جدير بالذكر أن المظاهرات التي بدأت أمس الجمعة واستمرت اليوم السبت، اجتاحت مدنا إيرانية كبرى من بينها العاصمة طهران، ومشهد (شمال شرق) وسرجان (جنوب) والأحواز (غرب)، وتخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية، احتجاجا قرار الشركة الوطنية الإيرانية للنفط برفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، مما أسفرت عن مصرع 27 شخصا بالإضافة إلى عشرات الجرحى جريحا حتى الآن والأعداد مرشحة لزيادة.

وقال المدعي العام الإيراني، إن طهران “ستتصدى بحزم للمخلين بالأمن والنظام العام”، في إشارة إلى المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على رفع أسعار الوقود في البلاد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

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كما عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وأظهرت لقطات بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النار بمحطة وقود في أحد الطرق الرئيسية في طهران.

وكانت أصفهان وشيراز أيضا مسرحا لمظاهرات احتجاج واسعة النطاق نسبيا، السبت، وفق ما ذكر ناشطون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قطعت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت عن مدن عدة في البلاد في محاولة لتحجيم التواصل بين المتظاهرين، ومنع بث مشاهد أعمال قمع المحتجين، التي قد تستفز سكان مدن أخرى للنزول إلى الشوارع.