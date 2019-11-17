بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحسين “طوارئ مستشفى الرين “

صحيفة الخليج الإلكترونية

دشن محافظ محافظ محافظة الرين الاستاذ سند بن عماش بن حفيظ صباح اليوم المرحلة الأولى من خطة تحسين أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى الرين العام وذلك بحضور مدير مستشفى الرين العام الأخصائي عبدالعزيز الشعلاني ، وبعد قص شريط الافتتاح تجول ” بن حفيظ ” داخل المبنى واطلع على خطة التطوير ومراحل التغيير التي مر بها القسم بهدف تجويد مستوى الخدمة الصحية لتحقيق اعلى تطلعات المستفيدين منها ، وبين مدير مستشفى الرين أنه تم ضمن هذه المرحلة تم استحداث غرفة إنعاش قلبي بعدد 3 اسره لترتفع السعة الاستيعابية للطوارئ الى 15 سرير ، وكذلك تمت توسعة منطقة الفحص السريري الخاصّة بقسم الرجال و النساء لتصبح السعة السريرية لها 10 اسرة ، كما تم استحداث 3 عيادات طوارئ للحلات البارده ومكتب لمشرف الطوارئ وقسم للتمريض واستعلامات واستقبال الطوارئ وصيدلية وصالتي انتظار رجال ونساء ومكتب العلاج بأجر وعيادة الفرز.

بدورة رفع مدير مستشفى الرين العام شكرة وتقديرة لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري ،ومساعدة للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة على حرصهم ودعمهم للمسارعه في تنفيذ هذه الخطة التطويرية وكذلك متابعتهم المستمره لتسخير كافة الإمكانيات لتطوير مستوى الخدمة الصحية بمحافظة الرين .