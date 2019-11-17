الإمارات تقدم 5.5 مليون درهم لـ«الأونروا» لدعم التعليم في غزة

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أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة (خليفة بن زايد آل نهيان) للأعمال الإنسانية، تقديم دعم قيمته 5 ملايين و500 ألف درهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة.

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مقدم من الوطن

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد أن المساعدات هدفها تنفيذ مشروع توزيع مستلزمات وأدوات مدرسية على طلبة مدرستي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الابتدائية للبنين والابتدائية المشتركة في شمال غزة؛ لتعزيز بيئة تعليمية إيجابية.

وقال ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة: «نحن ممتنون للدعم المستمر والمتواصل الذي تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لبرنامج الأونروا التعليمي؛ حيث سيكون لهذا التبرع تأثير إيجابي ومباشر على التعليم وعلى خبرات التعلم لآلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين بدأوا العام الدراسي الجديد في غزة قبل بضعة أسابيع».

وأشار إلى تدهور الأحوال الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكان غزة في ظل الحصار المفروض من قبل السلطات الإسرائيلية على غزة والذي دخل عامه ال(13) على التوالي.

وتقدم الأونروا الخدمات التعليمية المتنوعة لحوالي 5،4 مليون لاجيء من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في سائر أقاليم عملياتها الخمسة والتي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

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