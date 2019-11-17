دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكدت وسائل إعلام عراقية اختطاف 3 محامين على يد مسلحين في بغداد وميسان، بحسب ما أفادت به قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وتدفق العراقيون مجددا، اليوم، إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ"إسقاط النظام".

وأصبحت الاعتصامات تكتيكا أسبوعيا متبعا في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.