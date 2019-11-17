رئيس برلمان الكويت نافيا سفره في إجازة خاصة: سأضع النقاط على الحروف

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، مزاعم عن نيته السفر، اليوم الأحد، في إجازة خاصة، متعهدا بـ"وضع النقاط على الحروف" في هذه القضية.

وشدد الغانم في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أمس السبت: "غير صحيح ما يشاع عن سفري يوم غد في إجازة خاصة، وغدا في تصريحي الأسبوعي المعتاد للصحفيين سأضع النقاط على الحروف فيما أثير .. الأمور طيبة بوجود الحكيم الكبير".

كما رد الغانم على التكهنات المتعلقة بحذف لقب رئيس مجلس الأمة من حسابه في "تويتر"، مشيرا إلى أن ذلك لم يحصل مؤخرا بل إنه يعود إلى عام 2014، "نظرا لاشتراطات شركة "تويتر" لتوثيق الحسابات".

وأما بخصوص حسابه في "إنستغرام" فقال رئيس مجلس الأمن إنه سيتم إرجاع البيانات الموجودة سابقا فيه بعد تنفيذ متطلبات توثيق الحساب.

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منذ بداية نوفمبر الجاري، شهدت الكويت تطورات سياسية متسارعة بدأت بمظاهرات شعبية للمطالبة بإصلاحات سياسية، وسط انتقادات حادة للسياسة الحكومية.

والثلاثاء الماضي، قدمت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، استقالتها عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، تبادلت فيها مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع والحفاظ على المال العام وتقصير في العمل.

والخميس الماضي، قدم رئيس مجلس الوزراء، جابر المبارك استقالة حكومته إلى الأمير صباح الأحمد الصباح، فيما أكد الغانم أن الأمير لا ينوي حل مجلس الأمة حاليا.

المصدر: RT